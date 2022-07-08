Son dakika haberi | Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi

08.07.2022 15:37
Son dakika haberi | Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, evinin önünde çay içerken başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Fatma Küçük'ün (42) ölümüne neden olan Mehmet Özçelik hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

GAZİANTEP'te, evinin önünde çay içerken başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Fatma Küçük'ün (42) ölümüne neden olan Mehmet Özçelik hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde 18 Nisan'da meydana gelen olayda, Mehmet Özçelik ile husumetlisi Muhammed Emin D. arasında tartışma çıktı. Tartışmada Mehmet Özçelik yanındaki tabancayla Muhammed Emin D.'ye rastgele ateş açtı. Muhammed Emin D.'nin yaralanmadığı olayda Özçelik'in tabancasından çıkan kurşunlardan biri sokaktaki evinin önünde çay içen 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün başına isabet etti. Olayı fark edenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Küçük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'SOKAKTA KADININ OLDUĞUNU GÖRMEDİM'Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası, güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesinin ardından, Mehmet Özçelik polis tarafından yakalandı. Sorgulamasında tartıştığı kişiye ateş ettiğini ve sokakta kimseyi görmediğini öne süren Özçelik, ifadesinde, "Olay akşamı daha önce aramızda sorunlar olan kişiyle karşılaşıp tartıştım. Tartışma sırasında kavga çıkınca ben de yaralamak maksadıyla silahımı ateşledim. Kimseyi öldürme kastım yoktu. Sokakta kadının olduğunu da görmedim. Çok pişmanım" dedi.Sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine konulan Mehmet Özçelik hakkında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Mehmet Özçelik hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi, tutuklu sanık Özçelik'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

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Kaynak: DHA

Mehmet Özçelik, Fatma Küçük, Dumlupınar, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi - Son Dakika

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