Dumlupınar Mahallesi'nde 18 Nisan'da meydana gelen olayda, Mehmet Özçelik ile husumetlisi Muhammed Emin D. arasında tartışma çıktı. Tartışmada Mehmet Özçelik yanındaki tabancayla Muhammed Emin D.'ye rastgele ateş açtı. Muhammed Emin D.'nin yaralanmadığı olayda Özçelik'in tabancasından çıkan kurşunlardan biri sokaktaki evinin önünde çay içen 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün başına isabet etti. Olayı fark edenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Küçük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GAZİANTEP'te, evinin önünde çay içerken başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Fatma Küçük 'ün (42) ölümüne neden olan Mehmet Özçelik hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Özçelik, Fatma Küçük, Dumlupınar, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi - Son Dakika

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