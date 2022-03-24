Son dakika haberi! Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı

24.03.2022 17:32
Son dakika haberi! Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı

Son dakika gündem haberi: KONYA'nın Seydişehir ilçesinde M.D., hastane bahçesinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan F.K.'yi bacağından bıçakladı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde M.D., hastane bahçesinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan F.K.'yi bacağından bıçakladı. M.D., polis tarafından yakalanırken, F.K. ise acil serviste tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Seydişehir Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. M.D., aralarında daha önceden husumet bulunan F.K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.D., yanında bulunan bıçakla F.K.'yi bacağından bıçakladı. M.D., olay yerinden kaçmak isterken, hastane içinde bulunan polisler tarafından yakalandı. Yaralı F.K. ise görevliler tarafından acil servise götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi! Husumetlisini hastane bahçesinde bıçakladı
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Seydişehir, Hastane, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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