Son dakika haberi: Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti... - Son Dakika

Son dakika haberi: Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti...

Son dakika haberi... 15 gün önce mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatan Seyfi Dursunoğlu, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Son dakika haberi... 15 gün önce mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatan Seyfi Dursunoğlu, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak tedavi gören 'Huysuz Virjin' lakaplı Dursunoğlu, 17 Temmuz Cuma günü saat 20 sıralarında hayatını kaybetti.

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SEYFİ DURSUNOĞLU, 'HUYSUZ VİRJİN' KİMDİR?


Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü haline geldi.S eyfi Dursunoğlu'nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon'da, sonra da İstanbul'da çok mutaassıp bir ortamda geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesinde yatılı olarak okumaya başladı.


Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesinden mezun oldu.İngiliz Filoloji'sinde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı. Askerliğini Tuzla ve Hadımköy'de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK'da memur olur ve tam on sekiz yıl burada memur olarak çalıştı 1970 yılında Huysuz Virjin'in doğumuyla memuriyet yaşamını bitiren Seyfi Dursunoğlu böylece gösteri dünyasına ve sanat yaşamına ilk adımını attı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklifler aldı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin en büyük solistleriyle paylaştı.


2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dile getirmişti.

Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:19 

Son Dakika Magazin Son dakika haberi: Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti... - Son Dakika Magazin
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Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
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