Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan İstanbullulara, İBB Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7'şer bin lira nakit yardımı yapılmasına karar verildi.

İbb, Esenyurt'ta Meydana Gelen Su Baskınlarında Mağdur Olan Vatandaşlara 7 Bin Lira Nakit Yardımı Yapacak

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... İBB'den Esenyurt'ta selden etkilenenlere yardım kararı - Son Dakika

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