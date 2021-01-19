Son dakika haberi: İBB'nin cenaze aracını karda vatandaşlar itti - Son Dakika

Son dakika haberi: İBB'nin cenaze aracını karda vatandaşlar itti

19.01.2021 11:52
Son dakika haberi: İBB'nin cenaze aracını karda vatandaşlar itti, System.String[]

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan kar sonrası iddiaya göre kış lastiği olmadığı için ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti.

İstanbul'da etkili olan kar sonrası iddiaya göre kış lastiği olmadığı için ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti.

İstanbul'da hafta sonunun ardından dün de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle hem vatandaşlar hem de kış lastiği de bulunmayan birçok sürücü zor anlar yaşadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüde ise iddiaya göre kış lastiği olmadığı için karda ilerlemekte zorlanan İBB'ye ait bir cenaze aracını vatandaşlar itti. İBB'ye ait aracın karda vatandaşlar tarafından itildiği görüntüler ise tepkilere neden oldu.

-İHA-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Cenaze, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İBB'nin cenaze aracını karda vatandaşlar itti - Son Dakika


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