Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses'ten çocukluğunda yemeğini yediği Kızılay'a kurban bağışı - Son Dakika

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na kurban bağışında bulundu. Çocukken, ailesinin, Kızılay'ın yaptığı yardımlardan yararlandığı söyleyen Tatlıses, "Giderdim kuru fasulye veya nohut neyse alır eve getirirdim. Kızılay'la ilgili böyle bir anım var. Bunun için Kızılay'la çalışmak benim için şereftir" dedi.

İzmir'de yaşayan ancak Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında tatilde olan İbrahim Tatlıses, yaklaşan Kurban Bayramı için bağışını Kızılay'a yapmaya karar verdi. Bağışı öğrenen Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, personeliyle Bodrum'a giderek bağışlanan 10 küçükbaş hayvan için vekalet aldı. Ziyaret sonrası konuşan Türk Kızılayı Şube Başkanı Baykalmış, "Bugün yurt içi ve yurt dışında milyonlarca insanın gönlünde taht kuran İbrahim Tatlıses beyefendinin evindeyiz. Kendisini böyle sağlıklı ve sıhhatli görmek bizleri çok mutlu etti. Sağ olsun babacan tavrıyla bizleri misafir ettiler. Türk Kızılayı'nın yaptığı çalışmalar hakkında kendisine bilgiler verdik. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak amacıyla kendisinden bağışları olan kurban vekaletlerini aldık. İslami usullere uygun olarak kesilecek kurbanlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ulaştırılacak. Bu vesileyle bizi ağırladığı ve vekalet vererek kurban bağışında bizi tercih ettiği için İbrahim beye çok teşekkür ediyorum, sağ olsun var olsun" dedi.

'ALLAH VERSİN BEN DAĞITIRIM'

Kızılay'la ilgili bir anısını anlatan İbrahim Tatlıses, "Urfa'da, biz çocukken Kızılay yemek dağıtırdı. Fakirlere, fukaralara. Ben o zaman Kızılay'ın ne olduğunu bilmiyordum. Büyüyerek öğrendim Kızılay'ın bize yemek getiren kurum olduğunu. Her baba onurludur. Benimki de öyleydi. Utanırdı. 'Ben niye kazanamıyorum alamıyorum çocuklarıma' derdi. Beni gönderirdi. Giderdim kuru fasulye veya nohut neyse alır eve getirirdim. Kızılay'la ilgili böyle bir anım var. Bunun için Kızılay'la çalışmak benim için şereftir. Olan olmayana her zaman verecek. Bu Allah'ın şartıdır. Memleketimizdeki fakir insanlara yardım etmek şereftir. Kızılay adına bir şey yapabildiysem ne mutlu bana" dedi. "Allah versin ben dağıtırım" diyen Tatlıses, "En güzel dağıtan benim bak söyleyeyim. Allah bana ben size" dedi.

VATANDAŞA ÇAĞRI YAPTI

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının kendisini mutlu ettiğini kaydeden Tatlıses, "Sizler de yardımlarınızı esirgemezseniz çok mutlu edersiniz beni. Bilhassa bu sevdiklerimden ricamdır. Kızılay'ı yalnız bırakmayın. Kızılay'la yürüyelim. Yürüdükçe de fakirlerin fukaraların evine girelim" diye konuştu.