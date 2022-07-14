Son dakika... İbre 130'da takılı kaldı: 3 otomobilin karıştığı feci kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... İbre 130'da takılı kaldı: 3 otomobilin karıştığı feci kazada 2 kişi yaralandı

14.07.2022 10:20

Edinilen son dakika gelişmesine göre İbre 130'da takılı kaldı: 3 otomobilin karıştığı feci kazada 2 kişi yaralandıELAZIĞ Elazığ'da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, bir otomobilin hız ibresinin 130'da takılı kaldığı görüldü.

İbre 130'da takılı kaldı: 3 otomobilin karıştığı feci kazada 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ Elazığ'da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, bir otomobilin hız ibresinin 130'da takılı kaldığı görüldü.

Kaza, Elazığ Keban kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AHJ 466 plakalı otomobil ile 06 FJ 9677 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 FJ 9677 plakalı otomobil park halinde duran 23 HF 086 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan otomobillerden birinin hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İbre 130'da takılı kaldı: 3 otomobilin karıştığı feci kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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