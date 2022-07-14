Kaza, Elazığ Keban kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AHJ 466 plakalı otomobil ile 06 FJ 9677 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 FJ 9677 plakalı otomobil park halinde duran 23 HF 086 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan otomobillerden birinin hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... İbre 130'da takılı kaldı: 3 otomobilin karıştığı feci kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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