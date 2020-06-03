Son dakika haberi | İç Anadolu'da 18 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Yozgat'ta parkta doğum günü kutladılar

Yozgat'ta sokağa çıkan çocuklar parklara akın etti. Aileleriyle birlikte Yozgat Belediyesi Kentpark'a gelen çocuklar oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.

Çocukların bir kısmı da parkta bulunan hayvanat bahçesindeki keçi ve kuşları besledi.

Çocuklara verilen izni fırsat bilen bazı aileler piknik yaparken, bir aile de çocuklarının doğum gününü kutladı.

Parkta eğlenen çocuklardan Esra Ayverdi, dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını belirterek izin günlerinin çoğaltılmasını istedi.