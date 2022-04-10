Son dakika haberi: İç Anadolu'da 5 ilde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: İç Anadolu'da 5 ilde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2022 11:47
Son dakika haberi: İç Anadolu'da 5 ilde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Son dakika haberine göre Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Yozgat'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Yozgat'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, emniyet müdürlüğünde görevli teşkilat mensupları da katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, polislerin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hafta dolayısıyla video klip çekti.

İşitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla bir süre önce işaret dili eğitimi alan İlçe Emniyet Müdürü Yahya Çelik ve personeli, çektikleri kliple "Polis, devlet gücünün temsilcisidir. Polise saygı, devlete saygı. Aile içi şiddete hayır. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Polis korkulan değil, güvenilendir. Polis demek, toplumun huzuru ve refahıdır. Adalete açılan ilk kapı karakoldur." mesajları verdi.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, "Kurulduğu günden beri kamu düzeninin tesisi ve korunması, asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla fedakarca görev yapan teşkilatımız, suç ve suçlularla başarılı mücadelesini her geçen artırarak sürdürmektedir." dedi.

Törene katılan Vali Yılmaz Şimşek de polislerin gününü kutladı.

Kırşehir

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okunmasının ardından tören sona erdi.

Öte yandan gün içinde Cacabey Meydanı'nda Türk Polis Teşkilatının faaliyetlerini anlatan stant açılacak.

Yozgat

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Murat Esertük ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Emniyet Müdürü Esertürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu kutladı.

Esertürk, emniyet teşkilatının dünden bugüne büyük bir kararlılıkla geldiğini belirterek, "Her geçen gün kendisini geliştiren dünya ülkelerine örnek bir teşkilat olduğunu kanıtlayan kocaman bir aileyiz." dedi.

Konuşmanın ardından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında açılan stantlar gezildi.

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Kırşehir, Yozgat, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İç Anadolu'da 5 ilde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İç Anadolu'da 5 ilde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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