Son dakika haberi... İç çamaşırına sakladığı metamfetamin ile yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... İç çamaşırına sakladığı metamfetamin ile yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: - İç çamaşırına sakladığı metamfetamin ile yakalandı Van İl Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan kontroller sırasında iç çamaşırına sakladığı 108 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı.

- İç çamaşırına sakladığı metamfetamin ile yakalandı

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VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan kontroller sırasında iç çamaşırına sakladığı 108 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van'dan İstanbul iline gitmek üzere havalimanına gelen A. Ş. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, durumundan şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramasında; iç çamaşırı kasık bölgesine zulalanmış vaziyette toplam 108 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili A.Ş. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin bundan sonrada kararlılıkla devam edileceğinin ifade edildiği açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" sözlerine yer verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Ferit Melen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İç çamaşırına sakladığı metamfetamin ile yakalandı - Son Dakika
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