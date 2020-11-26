Son dakika haberi... İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
26.11.2020 18:09
Son dakika haberler: Misli.com 3. Lig ekibi İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ile 2 idari kadro personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Misli.com 3. Lig ekibi İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ile 2 idari kadro personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım'da deplasmanda Çarşambaspor ile oynayacak olan Mersin ekibine Kovid-19 testi uygulandı.
Test sonucunda, sporculardan 2'sinde ve 2 idari kadro personelinde Kovid-19 bulgusuna rastlandı. Söz konusu 4 kişi karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.
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