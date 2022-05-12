Son dakika haberi: İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı

12.05.2022 19:49

Son dakika haberine göre İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandıÇORUM Çorum Sanayi Sitesi'nde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı.

İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı

ÇORUM Çorum Sanayi Sitesi'nde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi 11. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. ve E.T., site içerisinde bulunan işyerlerinin önünde araç içerisinde oturdukları esnada iddiaya göre A.K.'nin husumetli olduğu Y.K. ve Ö.K. kardeşler tarafından pompalı tüfeklerle saldırıya uğradılar.

İçerisinde bulundukları araca yüzlerce saçma isabet eden A.K. vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken arkadaşı E.T. ise dizinden yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyen şahıslar kiralık bir araçla bölgeden uzaklaştılar.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan A.K., 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınırken diğer yaralı ise sitede faaliyet gösteren bir esnaf tarafından hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

'Kaçan şüphelilerden birisi yakalandı'

Saldırının ardından kiraladıkları araçla olay yerinden kaçak şahısların yakalanması için başlatılan çalışma sırasında esnasında firari sanıklar Y.K. ve Ö.K. adlı kardeşler ile polis ekipleri arasında Çorum- Ortaköy yolu üzerinde yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakarak yaya olarak izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Polis ekipleri tarafından bölgede yapılan aramalar sonucu şüpheli şahıslardan Y.K. yakalanarak gözaltına alınırken kardeşi Ö.K.'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı
Son dakika haberi: İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı
Son dakika haberi: İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı
Son dakika haberi: İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı

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Tragger, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır iki kişi yaralandı - Son Dakika
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