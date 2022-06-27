Son dakika haberi: İçinde işadamının bulunduğu otomobile silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberi: İçinde işadamının bulunduğu otomobile silahlı saldırı

27.06.2022 15:40

Bir son dakika haberine göre İçinde işadamının bulunduğu otomobile silahlı saldırı İşadamına otomobilinde ateş açan saldırganlar yakalandı Ayrıca güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir iş yerinin girişinde karşılaşan taraflar, birbirine silahla ateş açtığı görülüyor Bir başka güvenlik kamera görüntülerinde...

İçinde işadamının bulunduğu otomobile silahlı saldırı

İşadamına otomobilinde ateş açan saldırganlar yakalandı

Ayrıca güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir iş yerinin girişinde karşılaşan taraflar, birbirine silahla ateş açtığı görülüyor

Bir başka güvenlik kamera görüntülerinde ise işadamının otomobiline silahla ateş açan 3 şüphelinin motosikletle aracı takip ettikleri anlar yer alıyor

İSTANBUL - Ümraniye ve Sarıyer'de içinde işadamı C.Ö.'nün bulunduğu otomobile birer gün arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırının azmettiricileri ve tetikçileri yakalandı.

Edinilen bilgilere göre içinde işadamı C.Ö.'nün bulunduğu otomobil, 15 Haziran akşamı saat 18.10 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi'nde ve 16 Haziran günü saat 15.35 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi'nde motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya hedef olmuştu. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylemin azmettiricilerinin F.D. ve U.E. olduğu, olayın firari olarak aranan şüpheli B.B. grubu ile irtibatlı olan A.A. adlı saldırgan tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. İki farklı olayda motosikleti ise Ç.U.Y. ve D.D. adlı şüphelilerin kullandığı saptanırken, saldırıyla doğrudan ya da dolaylı irtibatlı oldukları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 21 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda tetikçi ve azmettiriciler ile saldırıda motosikleti kullanan kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayın bir ihaleden ve alacak verecek meselesinden dolayı kaynaklandığı ileri sürüldü. Azmettirici oldukları iddia edilen kişiler ile firari B.A. adlı bir şüpheli arasında Nisan ayında işadamı C.Ö.'nin ofisinde silahlı saldırı olayına karıştıkları saptandı. Olay anına ilişkin o görüntüler bir iş yerinin girişinde karşılaşan taraflar, birbirine silahla ateş açtığı görülüyor. Bir başka güvenlik kamera görüntülerinde ise işadamı C.Ö.'nün otomobiline silahla ateş açan A.A. ile Ç.U.Y. ve D.D.'nin motosikletle aracı takip ettikleri anlar yer alıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ümraniye, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İçinde işadamının bulunduğu otomobile silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İçinde işadamının bulunduğu otomobile silahlı saldırı - Son Dakika
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