Son dakika haberi | İçinde yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | İçinde yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı anı kamerada

18.09.2022 23:57
Son dakika haberi | İçinde yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı anı kamerada

Son dakika gündem haberine göre DÜZCE'de şehir içinde sefer yapan ve içerisinde yolcu bulunan minibüs, iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

DÜZCE'de şehir içinde sefer yapan ve içerisinde yolcu bulunan minibüs, iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş açılan minibüste şans eseri yaralanan olmazken saldırı anı başka bir otobüsün kamerasına yansıdı. Yolcuların panik anı ise araç içi kamerasınca kaydedildi.

Olay saat 20.00 sıralarında Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Kervan Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı yolcu minibüsü, Kalıcı konutlar istikametine giderken, iddiaya göre yol verme nedeniyle motosikletteki iki kişi ile tartışma yaşandı. Minibüsün önüne geçen motosiklettekiler, sürücüye hakaretlerde bulunarak aracı durdurmasını istedi. Minibüs sürücüsü Şen yoluna devam edince,  motosiklette bulunan yolcu tabanca ile 3 el ateş etti.

Silah sesini duyan minibüsteki yolcular paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme ve kamera kayıtlarından şüphelileri tespit etti. Motosikletten ateş eden saldırganın Ü.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken, kaçan motosiklet sürücünün de yakalanması için çalışma başlatıldı. ATEŞ ETME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay, hem isabet alan minibüsün hem de arkasından gelen başka bir özel halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli şüphelilerin ateş etme anı ve araç içerisindeki yolcuların panik anları yer alıyor. Olayın ardından aracın yanına gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Araçlarımız seyir halindeyken, aracımıza arkadan ateş ediyorlar. Yolcular içindeyken ateş ediliyor. Tabi adli bir durum " dedi.


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Kaynak: DHA

Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İçinde yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika

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