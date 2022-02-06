İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Güvenlik Yolları Projesi' kapsamında, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan 1430 kilometre güvenlik yolunun, terörle mücadelede etkinliği artırdığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine 15 Temmuz 2016'dan sonra hayata geçirilen yeni güvenlik konseptiyle terörle mücadelede önemli başarılar elde edildi. Başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji kapasitesinin artırılması ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla saha ve alan güvenliğinde önemli adımlar atıldı. Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri ve uzantılarıyla kararlı ve etkin mücadelenin ortaya konulması amacıyla güvenlik güçlerinin bölgelere hızlı ve güvenli ulaşmalarını ve lojistik ihtiyaçlarının kısa sürelerde giderilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca 'Güvenlik Yolları Projesi' hayata geçirildi.

1430 KİLOMETRE GÜVENLİK YOLU YAPILDIProje kapsamında, terörle mücadelenin sürdüğü bölgelerde, yeni yolların yapılması için 2017-2021'de valiliklere toplam 1 milyar 535 milyon 828 bin 919 lira ödenek gönderildi. 2017'de 134,6 kilometre, 2018'de 330 kilometre, 2019'da 324,5 kilometre, 2020'de 221 kilometre, 2021'de ise 420 kilometre güvenlik yolu tamamlandı. Böylece 2017 ile 2021 arasındaki 5 yıllık süreçte toplam 1430 kilometre güvenlik yolu yapılmış oldu. Proje kapsamında, bu yıl içinde 450 kilometre uzunluğundaki yolun tamamlanması planlanıyor.

Güvenlik Yolları Projesi, terörle mücadele bölgelerinde güvenlik güçlerinin alan hakimiyetini artırdı, etkin ve hızlı müdahaleler gerçekleştirmesini sağladı. Ayrıca proje, Türkiye içindeki terörist sayısının 150'nin altına düşürülmesine de katkı sundu.