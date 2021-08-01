Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Datça'daki depremde olumsuz ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Datça açıklarında meydana gelen depremde an itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

Bakan Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 07.31'de Muğla - Datça açıklarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA