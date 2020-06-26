Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı depremden etkilenen köyleri ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı depremden etkilenen köyleri ziyaret etti

Son dakika politika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesindeki köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesindeki köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Erzurum Valisi Okay Memiş ile birlikte Çat ilçesine bağlı Yavi, Gökçeşeyh ve Yarmak köylerini ziyaret etti. Burada depremzedelerle sohbet eden Çataklı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.


"Pazartesi'nden itibaren ihtiyacı olan vatandaşlarımıza konteyner gelecek"


Çat'ta depremden sonra yürütülen çalışmaları incelemek için geldiklerini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Hem Bingöl tarafında hem de Çat'ta yürütülen çalışmaları hem yerinde görelim hem de vatandaşlarımızla hasbihal etmek için geldik. Çat'ta valimiz ve arkadaşlarla birlikte geldiğimiz süreci değerlendirdik. Barınma, çadır ihtiyaçları büyük oranda giderilmiş durumda. Hasar tespit çalışmalarımız hemen hemen bitmiş durumda, bugün itibarıyla askıya çıkacak. Hak sahibi müracaatlarını alıp, yer seçimi tespiti yaparak mümkün olan en hızlı şekilde süreci yönetmek istiyoruz. Depremde sadece bir korucumuz vefat etti, yine yaralı bir korucumuz Ankara'da tedavi altında. Onun dışında yaralılarımızın hepsi tahliye oldular. Pazartesi itibarıyla evleri yıkılmış ya da ağır hasarlı olanlara konteynerlerimiz gelmeye başlayacak, planlamaları yapıldı. Önemli bir sorunumuz gözükmüyor, devletimiz burada. Bundan sonra da vatandaşlarımızın sıkıntılarını halledene kadar buralarda olacağız. Kalacak yerleri olmayanlara konteyner vereceğiz. İhtiyacı olan herkese verilecek, bir sayı sınırımız yok" diye konuştu.


İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve beraberindekiler, ziyaretlerinin ardından Yavi Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitler için dua okudu. - ERZURUM

Erzurum, Bingöl, Çat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı depremden etkilenen köyleri ziyaret etti - Son Dakika

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