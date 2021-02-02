Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor" - Son Dakika

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor"
02.02.2021 21:24
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları İZMİR - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları İZMİR - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "( İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor"
İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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