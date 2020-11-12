İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Erdil, Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret ederek, komutanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sualtı Eğitim Merkezini gezen Erdil, merkezde kullanılan ekipmanları inceledi.

Sahil Güvenlik Okul Komutanlığındaki kütüphane, derslik, laboratuvar ve yüzme havuzunda da incelemelerde bulunan Erdil, okulun iş ve işleyişi hakkında bilgilendirildi.

Ardından Antalya Serbest Bölge'ye giden Erdil, burada askeri ve ticari yat üretimi yapan Ares Tersanesi'ni gezdi, üretim faaliyetleri, kapasitesi ile ihracatına ilişkin sunuma katıldı.

Programın sonunda Sahil Güvenlik Okul Komutanlığındaki astsubay adayları ile öğle yemeğinde bir araya gelen Erdil, öğrencilere başarılar diledi.

Erdil'e, ziyarette Antalya Valisi Ersin Yazıcı da eşlik etti.