İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan polis uygulama noktasını ziyaret etti. Araçlarda bulunanların bayramını kutlayan İnce, alınan önlemler hakkında da bilgi vererek, "226 bin 586 personelimiz 13 gün boyunca görev yapacak" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı öncesi Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişindeki polis uygulama noktasında görev yapan personeli ziyaret etti. Polis ve jandarma görevlilerinin bayramını kutlayan İnce, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı. İnce, durdurulan araçlardaki kişilere ise şeker ikramında bulundu. Uygulama noktasında açıklama yapan İnce, bayram süresince alınan tedbirler konusunda bilgi verdi. İnce, şunları söyledi:

"Son 5 yılda trafik kazalarında yaşanan ölümler yüzde 35 oranında azaldı. Tabi bu yeter mi? Yetmez. Amacımız sıfıra indirmek. Vizyon, sıfır hedefimize ulaşmak. Özelliklerde bu bayram dönemlerinde trafikte yaşanan yoğunluklar nedeniyle trafik kazalarında artış olması yüksek. Biz de bu konuda tedbirlerimizi artırıyoruz. Toplam 13 günlük bir denetim planı yaptık. Bu planı da genelgeleştirerek tüm kurumlarımıza gönderdik. Bu uygulamaları sürdürüyoruz. Toplamda 120 bin 372 ekip görevlendirdik. 226 bin 586 personelimiz, 13 gün boyunca görev yapacaklar. 35 tane Başmüfettişimiz sahada görev yapıyorlar. Otobüslerde, toplu taşıma araçlarında sivil denetimler yapıyoruz. Havadan denetimleri artırdık. Sıfır kaza, sıfır can kaybını aldığımız tedbirlerle gerçekleştirebiliriz diye umuyoruz." 'HAYATA YOL VER'

Bakan Yardımcısı İnce, özellikle son zamanlarda artış gösteren motosiklet kazalarına dikkat çekerek, sürücülerin kask takmadan trafiğe çıkmaması gerektiğini söyledi. İnce, "Bu bayram sloganımız hayata yol ver. Dikkatinle, sabrınla, kemerinle ve kaskınla hayata yol ver diyoruz. Son dönemlerde motosiklet kazalarında artışlar oldu. Kask takmadan hiç bir şekilde motosiklet kullanmayın. İnşallah herkesin dikkatiyle güzel bir bayram geçiririz. Hiç bir eve gözyaşı, acı düşmesin. ve hepimiz mutlu bir şekilde bayramı idrak edelim" dedi.