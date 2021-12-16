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Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım - Son Dakika

Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım

16.12.2021 15:14

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gençlere çağrıda bulunarak, Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım, takım arkadaşı olalım. Şu ana kadar 410 bin gönüllü başvurumuz oldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gençlere çağrıda bulunarak, Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım, takım arkadaşı olalım. Şu ana kadar 410 bin gönüllü başvurumuz oldu. Bunun 91 bin 965'i en az bir eğitimi tamamladı, 173 bin 862'sinin de eğitimi devam etmektedir dedi.

Bakan Soylu, makamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 12'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AFAD Başkanı Yunus Sezer ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ülkede afet ve acil durumların öncesinde gerekli tedbirlerin alınması, bu durumlar yaşandığında etkin müdahale edilebilmesi ve sonrasında iyileştirme çalışmalarının yapılması amacıyla kurulan AFAD'ın 12'nci yılını kutlamaktan gurur duyduğunu dile getiren Soylu, AFAD'ın dünya genelinde hayır duasına mazhar olan, insanlığın yüz akı olan kurumlar arasında olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, İnanıyorum ki bizlerden 100, 200 yıl sonra bu makamlarda ve böyle özel günlerde, bu kurumlarımız da asırlık kurumlar olarak ağırlanacaklar. Evet AFAD Başkanlığımız çok genç bir kurum ama dünyada bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük bir başarı kazanan, hatta küresel ölçekte büyük bir başarı kazanan, Türkiye'den Afrika'ya kadar bu kadar çok insanın hayatına dokunan, bu kadar çok dua edilen bir ikinci kurum olduğunu düşünmüyorum. 20'inci yüzyılın finalini büyük ve yıkıcı bir afetle yapan Türkiye, AFAD Başkanlığını kurmuş, bununla sadece bir fiziki kapasite oluşturmakla kalmamış, bir afet yönetim stratejisine ve vizyonuna da sahip olmuştur dedi.

'BÜYÜK BİR BAŞARI ORTAYA KOYDU'

Bakan Soylu, AFAD'ın kamu kurumları arasındaki iletişimi, koordinasyonu ve iş bölümünü sağlayan bir çatı kurum olarak, Türkiye'nin afet yönetim gücünün tüm parçalarını bir araya getirdiğini belirterek, şunları söyledi

Hem Türkiye'nin köklü devlet geleneğinden istifade etti, hızlı teşkilatlandı, hızlı sonuç aldı hem de Türkiye'nin 21'inci yüzyılda ürettiği devlet gücünden istifade etti. Kendi ülkesindeki ve coğrafyasındaki afetzedelere, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar tüm mazlumlara el uzatabildi. Özellikle 2011'de başlayan Suriye kaynaklı göçün ilk dönemlerinde gelenlerin barınma, kayıt ve benzeri gibi işlerini büyük bir başarıyla yerine getirdi. Öte yandan asıl konusu olan afet yönetiminde, özellikle son iki yılda üst üste gelen afetlerde, aziz milletimizin takdirini kazanan büyük bir başarı ortaya koymuştur. Her afette edindiği tecrübeyi bir sonrakine yansıtmayı başarmıştır. Yani sürekli gelişmiştir. Sahadaki tüm çalışmalarımızda gördüğümüz şudur ki; AFAD'ın afet yönetiminde çatı kuruluş olma özelliği, tüm afet bileşenleri tarafından benimsenmiş ve kurumlar arası uyum en üst düzeyde sağlanmıştır. Nihayetinde bu ülkede afet yönetimini, 'nerede bu devlet' seviyesinden, 'Allah devletimize zeval vermesin' noktasına getirmiştir. Elbette ki bunu baltalamaya çalışanlar oldu, moralimizi bozmak isteyenler oldu. Bu kurumu ve yönettiği sıkıntılı konuları güncel siyasete malzeme yapmak isteyenler oldu ama buna fırsat vermedik

'ŞU ANA KADAR 410 BİN GÖNÜLLÜ BAŞVURUMUZ OLDU'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herkesi zor sınavların beklediğini, iklim değişikliklerinden fay hatları hareketliliğine kadar bütün göstergelerin bu gerçeği teyit ettiğini vurguladı. Hem lojistik imkanları, hem müdahale imkanları hem de afet öncesi il hazırlıkları sürekli gözden geçirmek durumunda olduklarını söyleyen Soylu, şöyle devam etti

Özellikle il afet risk azaltma planlarının uygulanması konusunda il müdürlerimizin sıkı takibini sağlayalım. Afet gönüllülerimizin eğitimleri, arama kurtarma ekiplerinin eğitimleri, bunların akreditasyonu bizler için önemli. Tüm kapasiteyi AFAD bünyesinde hazır tutmalıyız. Gönüllülük sistemi, dünyada da kullanılan önemli bir güç. Burada iyi bir mesafe aldık. Bunu mutlaka daha da ileriye taşımak lazım. Özellikle gençlerimize buradan çağrı yapıyorum; gelin AFAD gönüllüsü olun birlikte çalışalım, takım arkadaşı olalım. Şu ana kadar 410 bin gönüllü başvurumuz oldu. Bunun 91 bin 965'i en az bir eğitimi tamamladı, 173 bin 862'sinin de eğitimi devam etmektedir. Bir çağrım da afet eğitimleri hakkındadır; 2021 yılını 'afet eğitim yılı' olarak ilan etmiştik ve 51 milyon hedefiyle yola çıkmıştık. Çok şükür, şu an itibariyle 55 milyon 803 bin rakamına ulaştık. Buradan da her vatandaşımıza bu eğitimlere katılmayı, en azından internetten eğitim videolarını izleyerek bir afette nasıl davranması gerektiğini öğrenmesini veya tekrar kendine hatırlatmasını rica ediyoruz

Konuşmanın ardından AFAD Başkanı Sezer, Bakan Soylu'ya AFAD çantası hediye etti.

Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım
Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım
Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım
Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım
Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım
Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım
Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım
Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım
Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım
Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım

Süleyman Soylu, Yunus Sezer, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan gençlere Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım - Son Dakika


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