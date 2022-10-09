Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?" - Son Dakika
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?"

09.10.2022 23:30
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?"

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık. Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza, asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Siyaset, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: 'Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?' - Son Dakika

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