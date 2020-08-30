Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanlardan etkilenen Dereli ve Espiye ilçeleri ile merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerde bulundu.

Dereli ilçe merkezindeki temizlik çalışmalarını inceleyen Soylu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Soylu, daha sonra Çaldağ köyüne gelerek, Osmaniye köyünde selde araçlarıyla suya kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ü bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını bir süre takip etti.

Bakan Soylu, Emine Akgün'ün oğlu Bedirhan Akgün ve kardeşi Süleyman Karakılıç ile görüştü.

Espiye ilçesinde de incelemelerde bulunan Soylu, Yağlıdere Deresi'ndeki arama çalışmalarını da inceledi.