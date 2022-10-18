Bakan Soylu duyurdu! 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan dev operasyonda 543 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bakan Soylu duyurdu! 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan dev operasyonda 543 kişi gözaltına alındı

18.10.2022 12:53
Bakan Soylu duyurdu! 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan dev operasyonda 543 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik olarak Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, şu ana kadar 704 şüpheliden 543'ününün gözaltına alındığını açıkladı.

FETÖ'nün mali yapılanmasına darbe kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyona 15 Temmuz hain darbe girişiminde rehin alınan ve başına ateş edilen dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın ismi verildi.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Turgut Aslan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu duyurdu! 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan dev operasyonda 543 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu! 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan dev operasyonda 543 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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