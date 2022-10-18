FETÖ'nün mali yapılanmasına darbe kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyona 15 Temmuz hain darbe girişiminde rehin alınan ve başına ateş edilen dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan 'ın ismi verildi.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Turgut Aslan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu duyurdu! 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan dev operasyonda 543 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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