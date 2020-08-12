Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sularında özel bir tekneye ateş açılmasına ilişkin, "Özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yı, Yunanistan'ın yaptıkları konusunda hem uyarmaya hem had bildirmeye davet ediyorum.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sularında özel bir tekneye ateş açılmasına ilişkin, "Özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yı, Yunanistan'ın yaptıkları konusunda hem uyarmaya hem had bildirmeye davet ediyorum." dedi.

Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu'nun açılış programına katılan Soylu, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Vale ve değnekçilere ilişkin İçişleri Bakanalığı tarafından yapılan yönetmelik hazırlığı" sorulan Bakan Soylu, bu konuyu uzun süredir çalıştıklarını belirtti.

Soylu, "Modern yönetimin her halini yansıtmak zorundayız, vale meselesi bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bunun standartları konusunda bir çalışmamız var. Salgın dolayısıyla çalışmamız gecikti, ama şimdi arkadaşlarımız tüm kurumlarla bir araya gelerek son şeklini verecekler." diye konuştu.

Çalışmaların yaklaşık 10-15 alanı kapsadığı bilgisini paylaşan Soylu, nelerin yapılabileceğinin, kimlerin vale olabileceğinin ve nasıl tanımlanabileceklerinin ortaya konulacağını söyledi.

Eğitim ve kimliklendirilmeyi de kapsayan, kimlerin vale olabileceğini tespit eden bir sistem üzerinde çalıştıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın değnekçi tabiri ile bildiği, sokak başında 5 lira, 10 lira isteyen, bu olaylara biz zaman zaman müdahale ediyoruz. (Çalışmalarımız) Fırsatını bulup vatandaşımızı rahatsız eden bu anlayışı da tamamen ortadan kaldıracaktır.

Birtakım kurumların vale sistemi ve hizmeti varsa, bunları sağlayabilme kabiliyetine sahip olacaktır. Aksi takdirde yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz, özel idarelerimiz emniyetimiz, jandarmamız var. Bu kurumlar ancak bu çerçevede yapılacak hizmetlere izin verecek. Aksi takdirde herhangi bir şeye izin verilmeyecektir. Ama bunu bir tanımlamak lazım öncelikle."

Çakar meselesinde önemli adımlar attıklarına dikkati çeken Soylu, " İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde araç çekme meselesinde büyük adımlar attık. Bunu bir standarda bağladık. Şimdi vale meselesini bir standarda bağlayacağız. Adım adım şehir hayatının getirdiği birtakım yenilikleri standarda bağlayan süreçleri hep birlikte yöneteceğimizi düşünüyorum." dedi.

"Avrupa'yı, Yunanistan'ın yaptıkları konusunda uyarmaya, had bildirmeye davet ediyorum"

Sabah erken saatlerde başlatılan Yıldırım-5 operasyonuna ilişkin de bilgi veren Soylu, terörle mücadele operasyonlarının devam ettiğini vurgulayarak, "Terörle mücadele konusunda tüm dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni izlemeye devam etsinler." dedi.

"Marmaris ilçesinin yaklaşık 13 kilometre açığındaki Yunanistan kara sularında, içerisinde 1'i Suriye uyruklu 3 kişinin bulunduğu özel bir tekneye ateş açılmasına" ilişkin soruyu da yanıtlayan Soylu, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığına gelen bir ihbar çerçevesinde ABD bayraklı bir tekneye, zannediyorum 2,5 mil Yunanistan kara sularına girerek bizim Sahil Güvenliğimiz müdahale etti. Gelen ihbar 'bize ateş açıldı' şeklindeydi. İki tane yaralamanın olduğunu ilk olarak söylediler. Gece vaktiydi ve acil müdahale edilmesi gerekliydi. Ama olayla ilgili soruşturma devam etmekte. Maalesef Yunan tarafı sadece bu tip olayları ortaya koymuyor. Aynı zamanda göçmen botlarını da acımasızca batırmak suretiyle dünyada yeni bir sürecin önünü açmış oluyor.

Benim şaşkınlığım Yunan tarafına değil, benim şaşkınlığım insan hakları, özellikle göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yadır. Bunu kapatmak ve üzerini örtmek için uyduruk bir teşkilat kurmuşlar. Adı da Frontex. Kabahatlerini ve yaptıkları insanlık dışı eylemlerini engellemek, daha doğrusu örtmek için ortaya koydukları bir teşkilat. Bizim de bu teşkilat ile ortak iş yapmamızı istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanlara acımasızca katledebilme konusunda attığı adımlara bizi de ortak etmek istiyorlar. Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Ben özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yı, Yunanistan'ın yaptıkları konusunda hem uyarmaya hem had bildirmeye davet ediyorum."

Süleyman Soylu, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız         
15:36
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu         
15:18
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır         
11:45
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı         
10:45
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada         
09:25
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler         
08:57
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor         
08:20
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi         
07:40
ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı         
01:55
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü         
23:13
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı         
22:53
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 19:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei