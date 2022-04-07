Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Gürcü mevkidaşı Gomelauri ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri ile yaptığı görüşmede, "Siber suçlar, kaçakçılık ve organize, sınırı aşan suçlar, terör, sanal bahis ve sanal kumar, bütün bunlarla ilgili ortak mücadele içerisinde olacağımıza inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a gelen Soylu, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda Gürcü mevkidaşı Gomelauri tarafından karşılandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığında bir araya gelen Soylu ve Gomelauri, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, yoğun günlerden geçildiğini söyledi.

Verimli bir ikili görüşme yapıldığını bildiren Soylu, Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceklerini, bunun Ukrayna için de geçerli olduğunu belirtti.

Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, insan odaklı dış politikası, bölgedeki tarihi duruşu vesilesiyle Rusya-Ukrayna savaşının, bu krizin sona ermesi amacıyla müzakere ve arabuluculuk girişimlerine öncü olmaktadır. Bu meseleye Gürcistan hükümetinin de ülkemize bakış açısına benzer bir yaklaşım benimsemesi tarafımızca takdirle müşahede edilmektedir."

Gürcistan ile diplomatik bakış açısıyla değil kardeşlik bakışıyla bir arada olunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Gürcistan'la eğitim alanındaki iş birliğini en üst düzeye çıkarmanın önemli bir adım olacağına işaret etti.

Her ülkenin kendine özgü şartlarının bulunduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Irak ve Suriye'nin otoritesini iki terör örgütü altüst etti. FETÖ, PKK, DEAŞ, bütün bunlarla eş zamanlı mücadele ediyoruz. PKK'yı kendi ülkemizde neredeyse sıfırlayabilecek noktaya getirdik. DEAŞ'la ciddi mücadele yapıyoruz. Göç dalgasıyla da karşı karşıyayız. Buna ait de tecrübelerimiz oluştu. Siber suçlar, kaçakçılık ve organize, sınırı aşan suçlar, terör, sanal bahis ve sanal kumar, bütün bunlarla ilgili ortak mücadele içerisinde olacağımıza inancım tamdır."

"Türkiye'nin desteğini hissettik"

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri ise Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduğunu belirtti.

Her alanda Türkiye'nin desteğini hissettiklerini vurgulayan Gomelauri, "Gürcistan'ın yaşadığı zor günlerde Türkiye her zaman yanımızda oldu, bunu hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Bakan Soylu'ya görüşmelerde Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın yanı sıra bakanlık ve emniyetten yetkililer de eşlik etti.

Basına kapalı görüşmelerde, insani yardım, terör, kolluk görevlilerinin eğitimi, düzensiz göç, siber suçlar, organize suçlar, yasa dışı bahisle mücadele konuları ele alındı.