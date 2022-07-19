Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeninin cenazesi Trabzon'da defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeninin cenazesi Trabzon'da defnedildi

19.07.2022 18:18
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeninin cenazesi Trabzon'da defnedildi

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Of ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni olan Sefa Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni olan Sefa Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.

İlçe merkezinde dün akşam Fatih U. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dönmez (59) için Of ilçesindeki Çarşıbaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Dönmez'in yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Dönmez'in cenazesi, ikindi vakti İl Müftüsü Osman Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kiraz Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı dolayısıyla İran'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze törenine çelenk gönderdi.

Of ilçe merkezinde dün saat 19.00 sıralarında Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan Fatih U. arasında tartışma yaşanmış, Fatih U, tabancayla 5 el ateş ederek Dönmez'i yaralamıştı. Ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan zanlı, bugün çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeninin cenazesi Trabzon'da defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeninin cenazesi Trabzon'da defnedildi - Son Dakika
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