Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Of'taki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların Of Kaymakamlığında gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 14:35

Kaynak: AA

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