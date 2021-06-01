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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov ile görüştü

01.06.2021 14:27
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov ile görüştü, System.String[]

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile görüştü.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, Bakan Soylu'yu ziyaret etti.

Soylu'nun Bakanlık girişinde karşıladığı Bobojonov, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Soylu'nun makamında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından iki bakan, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdi.

Merkezde toplantı yapan Soylu ile Bobojonov, daha sonra Konferans Salonu'na gelerek, "Kolluk Eğitim İş birliği Protokolü'nde Yapılan Değişiklikler ve İlavelerle İlgili Ek Protokol" ile "Suçla Mücadelede İşbirliği Konulu Anlaşma'da Yapılan Değişiklikler ve İlavelere İlişkin Protokol"ün imza törenine katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, kardeş ülke Özbekistan İçişleri Bakanı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile derin tarihi ve kültürel bağları bulunan, dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın, kendileri açısından özel bir yere ve değere sahip olduğunu belirten Soylu, Bakan Bobojonov'un "ülkesine" hoş geldiğini söyledi.

Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile önemli bir iş birliği geliştirdiğini, Cumhurbaşkanları arasında atılan adımların, iki ülke ilişkilerini ve iki ülke kurumlarını da olumlu yönde etkilediğini anlattı.

Bakan Soylu, bugün Bobojonov ile yaptıkları görüşmede de bölgesel ve küresel güvenlik konularını, kapsamlı şekilde ele aldıklarını, güvenlik iş birliği, terörle mücadele ve düzensiz göç konularında fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Anlaşmalar ile ortak ilişkilerin nasıl yürüdüğünü değerlendirdiklerini ve 20'ye yakın başlıkta ortak hareket etme iradesini ortaya koyduklarını aktaran Soylu,"Burada, eğitimden ortak teknolojilere kadar, yani teknoloji kullanımımızdan tecrübe paylaşımına, siber güvenliğe kadar birçok alanda irademizi teyit ettik." dedi.

Soylu, FETÖ ile mücadelede ortaya koydukları kararlı irade sebebiyle de Bakan Bobojonov nezdinde hem heyete hem de Özbekistan'a teşekkürlerini iletti.

İçişleri Bakanı Soylu, bugün imzalanacak ve terör, fikri mülkiyet suçları, organize suç örgütleri, kaçakçılık, yasa dışı göç ve insan ticareti, siber suçlar ve sahtecilik suçlarıyla mücadele, kolluk birimlerinin eğitim faaliyetlerini kuvvetlendirecek protokollerin hayırlı olmasını diledi, metnin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuk Bakan Bobojonov da kardeş Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bulunmaktan ve Bakan Soylu ile görüşüyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanlarının, ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli mesafeler kat ettiğini belirten Bobojonov, bunun, Türkiye ile Özbekistan'daki kurumların kendi aralarındaki ilişkilerine de ivme kazandırdığını vurguladı.

Bobojonov, Cumhurbaşkanlarının talimatıyla, Türkiye ve Özbekistan İçişleri Bakanlıkları arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretin de iyi neticeler vereceğine inandığını söyledi.

Türkiye İçişleri Bakanlığının sahadaki çalışanlarıyla tanıştıklarını anlatan Bobojonov, Türkiye'nin, siber güvenlik ve siber suçlarla mücadeledeki gelişmelerine işaret etti.

Bobojonov, Polis Akademi, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne ziyaretler gerçekleştirdiğini aktararak, misafirperverliği için Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Ardından iki Bakan, protokolleri imzaladı.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov ile görüştü
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov ile görüştü
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov ile görüştü
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov ile görüştü
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov ile görüştü

Süleyman Soylu, Özbekistan, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov ile görüştü - Son Dakika


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