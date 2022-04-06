Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi

06.04.2022 17:48

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, poliftası etkienliğini izledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, poliftası etkienliğini izledi.

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ulus Atatürk Anıtı'nda özel harekattan, görev köpeklerine, kriminalden, polis arama kurtarma birimlerimize kadar birçok birimimizin yer aldığı bir etkinlik düzenlendi. Ayrıca programda Polis Bandosu ve Polis Korosu tarafından konser verdi ve eski polis kıyafetleri sergilendi.

İçişleri Bakanı Soylu'da etkinlik alanına gelerek bir etkinliği izledi. Bakan Soylu, vatandaşlarlada sohbet etti.

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: '66 DEAŞ'lı terörist, yüz tanıma sistemleri sonucunda yakalanmıştır' Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: '66 DEAŞ'lı terörist, yüz tanıma sistemleri sonucunda yakalanmıştır' İçişleri Bakanı Soylu, polislerle iftar yaptı Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, polislerle iftar yaptı Açıklaması

3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!
19:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet liderine Macaristan benzerliği göndermesi!
18:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi ile ilgili konuştu: Alım gücünü eskisinden de yukarı çıkaracağız
18:30 Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir
18:22 Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi
17:58 Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olup olmadığı kararını verdi!
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
17:32 Terim, Emre Akbaba gidince taraftarı sorumlu tutmuştu! Şimdi ise kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 19:25:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement