KASTAMONU - İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesi Bozkurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde inceleme yaptı.

Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta selin yaşandığı Bozkurt'ta kullanılamaz hale gelen dükkanlarda sürdürülen çalışmaları inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi.

İlçede ticari hayatın durmaması için yapılan ve geçen günlerde faaliyete alınan konteyner dükkanları da ziyaret eden Soylu, "hayırlı işler" dilediği esnafla bir süre sohbet etti.

Ezine Çayı kenarında yapılan çalışmaları inceleyen Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verecek binadaki inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Buradan Afet Koordinasyon Merkezine geçen Soylu, koordinasyon toplantısına katıldı.

Soylu'ya inceleme ve ziyaretlerinde, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve diğer yetkililer eşlik etti.