Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, selin etkilediği Dereli'de incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun incelemelerde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun incelemelerde bulunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 18:44
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, selin etkilediği Dereli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil Van Valiliği, "Bir astsubay 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu" iddialarını yalanladı Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak Chelsea, 50 milyon sterlin karşılığında Ben Chilwell'i kadrosuna kattı ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi