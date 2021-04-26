Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından duyurdu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi twitter hesabından Eren-5 Bagok operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, "Kahraman jandarmamız teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Kuruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mardin 'in Nusaybin ilçesi Kuruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini duyurdu.

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