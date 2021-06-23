Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde 463 kilo kokain ele geçirildi (2) - Son Dakika

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 haftada 1 ton 763 kilo kokain ele geçiren Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftada Mersin Limanı'nda, 1 ton 763 kilo kokain yakalama başarısını gösteren Gümrük Muhafaza ekiplerini ve tüm katkı koyan birimleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz. Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok" dedi.