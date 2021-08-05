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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1)

05.08.2021 21:53
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1), System.String[]

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Azerbaycan'dan gelen ekibe, kardeşlik gösteren herkese teşekkür etti.

Yangın sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Soylu, yangınla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Soylu, vatandaşın yangından dolayı karşı karşıya kalmış olduğu tüm meseleleri, bir devlet olmanın gerekliliğiyle birlikte karşılamaya çalıştıklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar 54 ayrı birimden, yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır. Bunların bir kısmı Kredi Yurtlar Kurumunun misafiri oldular bir kısmı konteyner ve çadırlarla barınıyorlar bir kısmı da kendi aileleri, yakınları, akrabaları veya şehirde evi varsa oraya intikal ettiler, ettirildiler. Bunlar da jandarmamızın koordinasyonunda bir taraftan Karayolları diğer taraftan Sahil Güvenlik, tüm birimlerimizle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri hep beraber bu süreci yönetme konusunda bir irade ortaya konulmuştur."

Binalardaki hasar tespiti

Yangın nedeniyle karşı karşıya kalınan bir diğer konunun da bina sorunu olduğunu aktaran Soylu, "Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda Muğla ölçeğinde 971 bina, 1943 bağımsız bölüm tespiti yapılmıştı. Bunların bir bölümü az hasarlıdır, bir bölümü orta, bir bölümü ağır hasarlı, bir bölümü de yıkıktır. Toplam 156 bina acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı konumdadır. 77 konut da aynı kapsamdadır. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD, buraya toplam 20 milyon liralık bir yardım göndermiştir." diye konuştu.

Eşya ve kira yardımlarının da tespit anından itibaren vatandaşların hesabına yatırıldığını kaydeden Bakan Soylu, Türk Kızılayın da tüm afet bölgelerinde ve afetzede vatandaşların yanında yer aldığını, günlük yemekten suya kadar birçok ihtiyacı karşıladığını aktardı.

Bakan Soylu, yangın süresince sadece Türk Kızılay tarafından 200 bin litre civarında su dağıtımı yapıldığı bilgisini verdi.

Yangına müdahale edenlerle de ilgili bilgi veren Soylu, "Şu ana kadar sadece yangına dışarıdan gelen ve kamu kurum ve kuruluşlarından katılan personel sayısı 2 bin 975'tir, 473 araçtır, bunların şu ana kadar 443'ü itfaiyedir. Yine bütün bunlarla birlikte Azerbaycan'dan Sayın Bakan Yardımcımızın riyasetinde 110 personel, 54 araç Türkiye'ye intikal etmektedir ve sahada birebir çalışmaktadırlar." dedi.

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Azerbaycan, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika


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