Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı." dedi.

Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu'nun açılış programına katılan Soylu, yaklaşık bir ay önce "Yıldırım" operasyonlarını başlattıklarını hatırlattı.

Yıldırım operasyonlarının birincisini Cudi, ikincisini Cilo, üçüncüsünü Ağrı ve Kars, dördüncüsünü ise Tunceli Munzur bölgesinde yaptıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1448 personelimiz, jandarmamız, jandarma özel harekatımız, jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız, Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladılar. Allah kazadan beladan esirgesin. Allah hayırlı neticeler almayı, teröre karşı muzaffer olmalarını sağlasın. Dualarımız budur.

İnşallah bu yaptığımız operasyonlarla birlikte Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar, Terörü destekleyerek, terör kamplarına giderek, Kandil'e giderek müzakere yapanlara bu millet birliği ile beraberliği ile vakarı ile ve devlet geleneği, millet bütünlüğü ile gerekli cevabı verecektir.

Terör örgütleriyle petrol pazarlığı yapanlar, terör örgütleriyle o bölgede yönetim pazarlığı yapanlar, dersini alacaktır. Milletimizin bu konuda hiç bir derdi olamasın. Tarihimizin en güçlü dönemindeyiz."