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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" - Son Dakika

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik"

02.02.2022 14:11
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik"

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin, Yunan sınır birliklerinin "mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" davrandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin, Yunan sınır birliklerinin "mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" davrandığını belirtti.

Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarih 2 Şubat 2022, yer İpsala Yunanistan sınırı, ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin."

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik

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Fetullahçı Terör Örgütü, Süleyman Soylu, Yunanistan, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: 'Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" - Son Dakika
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