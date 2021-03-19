Bakan Soylu: "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan... - Son Dakika

Bakan Soylu: "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı" açıklamasında bulundu.
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin 7 göçmeni darp edip ellerinide plasitk kelepçeler ile bağlayarak denize ölüme terk edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bakan Soylu, Türk Sahil Güvenlik birimlerinin göçmenlerin kurtarıldığı görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İHA
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