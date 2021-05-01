Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da güvenlik toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da güvenlik toplantısında konuştu: (2)

01.05.2021 14:17
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da güvenlik toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirlere ilişkin, "Vatandaşımız, hükümetimiz ve devletimizin aldığı bu tedbirleri kabul ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirlere ilişkin, "Vatandaşımız, hükümetimiz ve devletimizin aldığı bu tedbirleri kabul ediyor. Ama bu konuyu sadece farklı manipülasyonlara alet etmek için sahada çalışma yürütmekte olanlar var" dedi.

Bakan Soylu, Ağrı Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısında, vatandaşın tam kapanma döneminde genel anlamda kurallara uyduğunu, kolluk kuvvetlerinin de görevinin başında olduğunu söyledi.

Bu süreçte halkın ve milletin büyük bir fedakarlık yaptığını ifade eden Soylu, "Bu fedakarlıkta hakka girmememiz lazım. Çalışma muafiyeti olmayanların, eline aldığı imzalı bir kağıtla 'ben çalışıyorum' diye göstermesi, başkasının hakkına girmek demektir. Bunu illaki kanun ve kuralla kontrol etmeyelim. Kendi otokontrolümüzü sağlamamız lazım. Vaka sayısı 61 bin ve 63 bin civarındaydı. Bugünlerde 30 bin civarında. Daha önce büyük kısıtlamalarımızda da bu böyleydi." diye konuştu.

Şu anda en önemli, en çok çalışılacak ve en çok emek ortaya konulacak bir döneme girdilerini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Biz arzı düşürebilir miyiz, düşüremeyiz. Çünkü bu hastalıkla ilgili Allah muhafaza yarın başka bir dönem çıkarsa biz ebetteki temel ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında zafiyetle karşı karşıya kalamayız. Geçen yıl, geçen ay 19 milyar dolara yakın ihracat yaptık. Tüm zamanların en iyi rakamı. Demek ki üretim sistemimiz de devam etmek zorunda. İstihdam da bununla alakalı. Yaza giriyoruz turizm var. Bu da tarım, ihracat ve üretim gibi bir alan oluşturuyor. Buna yönelik de tedbir almamız lazım. Vatandaşımız, hükümetimiz ve devletimizin aldığı bu tedbirleri kabul ediyor. Ama bu konuyu sadece farklı manipülasyonlara alet etmek için sahada çalışma yürütmekte olanlar var. Hazreti Adem'den beri iyilik de var, kötülük de var. Hayra konuşmak da var, dedikodu yapan da var. Bu dönemler tüm toplumun sorumlulukla karşı kaşıya kaldığı hepimizin sorumluluğu olduğu dönemlerdir."

Bakan Soylu, salgında memleketin en birikimli insanlarının kaybedildiğine işaret ederek, 1,5 yıldır çocukların okula gidemediğini, camilerde saf düzeninin değiştiğini dile getirdi.

"Mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyorum"

Birtakım suni tartışmaların içerisine Türkiye'yi getirmenin bir anlamının olmayacağını anlatan Soylu, "Tekrar vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Allah razı olsun. Hep birlikte bu mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutlayan Soylu, "Emek bizim için kutsaldır, alın teri de öyledir. Biz öyle bir inancın mensuplarıyız ki alın terinin kurumasın fırsat vermeden emeğin hakkının ödenmesini bize tembih eden bir inancımız var." ifadesini kullandı.

Güvenlik toplantısına, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Ağrı Valisi Osman Varol, Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çimen ve diğer yetkililer katıldı.

(Bitti)

Süleyman Soylu, Jandarma, Mevla, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da güvenlik toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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