Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'ta konuştu: (3) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Batı Karadeniz'deki sel) Şu ana kadar AFAD hesaplarına toplam 390 milyonun üzerinde bağış geldi. Fakat hem taahhütler, hem de gelecekler var. Onlardan bahsetmiyorum. Bu esnada illerimizin valiliklerinin açtığı özel bağış hesapları var. Bunlara da toplam 60 milyon bağış geldi. Yani bu 450 milyon demektir." dedi.

Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısının açıklamalarda bulundu.

Türk milletinin sel bölgesi için büyük bir dayanışma örneği sergilediğini dile getiren Soylu, bu dayanışmanın Türk milletinin asaletinden geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı çerçevesinde sel bölgesinde yaraların sarılması için herkesin elini taşın altına koyduğunu belirten Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Bizatihi özellikle nakdi yardımların AFAD kampanyasına yöneltilmesi, AFAD kampanyası talimatını vermesi, aynı zamanda kendisinin bu konuda örnek olup, insanlarımızın buraya yardım etmesi konusundaki iradesini açıkça göstermesi ve bu konuda önderlik etmesi bizim de sahadaki moralimizi ve yapabileceklerimizin kapasitesini yükseltmiştir." diye konuştu.

Soylu, hem AFAD, hem de valiliklerce yardım kampanyaları başlatıldığını hatırlatarak, "Şu ana kadar AFAD hesaplarına toplam 390 milyonun üzerinde bağış geldi. Fakat hem taahhütler, hem de gelecekler var. Onlardan bahsetmiyorum. Bu esnada illerimizin valiliklerinin açtığı özel bağış hesapları var. Bunlara da toplam 60 milyon bağış geldi. Bu 450 milyon demektir. Yani bugüne kadar sel yardım ve AFAD hesaplarımıza 450 milyon lira, 390'ı AFAD, 60'ı valilikler olmak üzere 450 milyon geldi." bilgisini paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda da bir miktar para toplandığını ve yakın zamanda teslim edileceğini aktaran Soylu, "Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda 20 milyon lirası Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifleri, 15 milyon da TİM olmak üzere 35 milyon lira, bunun yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 50 milyon, Kuveyt '5 milyon dolar AFAD'a, 5 milyon dolar da Kızılay'a afetler sebebiyle yardımcı olurum' diyor. Katar devleti ve vakıfları 30 milyon dolar yardımda bulunuyor. Bütün bunların şu anda hesap edildiğinde yaklaşık 1 milyar 25 milyonluk açılan bağış kampanyası sonucu ulaşılan bir miktar olacak." ifadelerini kullandı.

"Hem devletimizle, hem milletimizle gurur duyuyoruz"

Bakan Soylu, selin etkili olduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 720 milyon lira nakdi karşılığı olan altyapı ve sosyal yardım harcaması yapıldığını bildirdi.

Sel bölgesinde altyapı, DSİ'nin dere yatakları çalışmaları, Karayolları, il özel idarelerinin yol, su elektrik çalışmaları ve hasarlı evlerin yıkımına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık şu ana kadar 100'e yakın konut yıkıldı. 582 bina, 1061 bağımsız bölüm ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak. Yani binin üzerinde konut yapılacak. O da bu maliyetin içinde. Toplam şu ana kadar belirlediğimiz maliyet 5,8 milyar lira. Yani bunda orman yangınının bedeli yok. Yani onun oluşturduğu hasar yok, maliyet yok. Ona orman çalışıyor. Aynı zamanda bunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, bu bölgelerde hasar gören tesislerin yeniden yapım ve onarımı yok ama diğerlerinin önemli kalemleri, ana kalemleri, başat kalemleri var. Tabii yapımına başlandıktan sonra hangi maliyetler önümüze çıkacak, o da ayrı bir bölüm. Yine bu 5,8 milyar liranın içinde şehirlerimizde yapılacak evlerden, köylerde kırsala yapılacak evlere kadar tüm maliyetler söz konusudur. Burada yıkılan sanayi sitesi, dükkan ve evler. Şunu bu ülkenin bir evladı olarak söylemek istiyorum. Hem devletimizle, hem milletimizle gurur duyuyoruz. Zenginliğin ve büyüklüğün niçin olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Burada milletimize moral veren herkese de şükranlarımızı ayrıca ifade etmek istiyoruz."

Soylu, sel bölgesinde şu ana kadar 3 bin 468 iş makinesinin çalıştığını, hangi kurumdan ne talep edildiyse alındığını, iş insanlarının araç ve makine parklarını gönderdiklerini, kurumların gönüllü şekilde mücadeleye katkı sunduğunu vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin jandarma ve polis teşkilatlarına ait helikopterlerin dünyaya örnek olacak ölçüde arama kurtarma çalışması yürüttüğünün altını çizen Soylu, "Aynı zamanda arama kurtarmacılarımız AKUT'tan JAK'a kadar, polis arama kurtarmadan İHH'ya kadar hepsini tek tek sayamayacağım, her biri büyük kahramanlık eseri ortaya koydular. Allah razı olsun, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve çizdiği çerçeveye göre çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan hevesli olursa, ideali, umudu olursa ancak hayal edebilir, hayallerini de gerçekleştirebilir. Bir yıl sonra Bozkurt'un yeni yetişen çocuklarının, sel bölgesinin, afet bölgelerinin geçmişte yaşayanlardan çok daha avantajlı olacağını, fırsatının çok daha iyi olacağını, hem güvenli, hem de geleneksel ama bir taraftan da tekniğin sunduğu bütün modern imkanlar içinde yaşayabileceklerine hem inanıyorum, hem de hayal ediyorum. Çocuklarımızın da gençlerimizin de buna hakkı var diye düşünüyorum. Bunu sağlayan milletimize, devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizin ve kurumlarımızın bütün yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çocukken bize öğretilmişti, 'bir elin nesi var, iki elin sesi var' diye. İki elin sesi olduğu zaman çok verimli ve hayırlı ses olmaktadır. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, böyle bir milletin parçasıyız."

Soylu, sel felaketinin devletin her bir yetkilisine ve vatandaşına öğrettiklerinin olduğunu, gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını vurguladı.

Sel bölgesinde görev alan kamu görevlileri ve gönüllülere teşekkür eden Soylu, şunları dile getirdi:

"Burada hasar tespitinden yardım dağıtanına kadar, kamyoncusundan kepçecisine kadar, imamından öğretmenine kadar maliyecisinden defterdarlığına kadar, sosyal yardımlaşmadan İlbank çalışanlarına kadar teşekkür ederim. Özellikle sağlıkçılarımız hem sağlığımızı muhafaza etmeye çalıştılar, hem de Bozkurt'un ve tüm afet bölgelerinin sağlığını muhafaza etmeye çalıştılar, ellerini, kucaklarını, gönüllerini açtılar, gayret gösterdiler, mücadele ettiler ve afetin etkilerini en aza indirmeye çalıştılar."

Sel bölgesindeki insanları asla yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Meselenin sonuna kadar, her bir vatandaşımızın derdiyle dertleneceğiz. Devletin varlık sebebi de budur. Devlet bu varlık sebebini hiçbir zaman unutmamalıdır. Hakkaniyetten, doğrudan, iyilikten yana olmalıdır ve zor gününde de vatandaşının yanında olmalıdır. İyi günde de vatandaşın iyi gününün daha iyi olabilmesi için gayret göstermelidir, çalışmalıdır. Geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi tekrar ediyoruz. Allah bir daha böyle bir afetle bizi karşı karşıya bırakmasın, insanımızı sınamasın. Allah milletimizin yardımcısı olsun."

(Bitti)