Son dakika haberi... Soylu, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kenti ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'i ziyaret etti.

İzmir'deki deprem sonrası en fazla hasarın görüldüğü Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden konteyner kenti inceleyen Soylu, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgeye geçti.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu bölgede görev yapan AFAD ekipleriyle sohbet eden Soylu, ekipleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Soylu, daha sonra Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kente geçti.

Depremzedelerle sohbet eden, geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, çocuklara hediyeler verdi.

Bakan Soylu daha sonra enkazdan 91 saat sonra mucize bir kurtuluşa imza atan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i, yakınlarının evinde ziyaret etti.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.