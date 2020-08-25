Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'daki sel bölgesinde havadan incelemelerde bulundu - Son Dakika

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'daki sel bölgesinde havadan incelemelerde bulundu

GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selden hasar gören köylerde helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.

Selin en fazla zarar verdiği Dereli'deki incelemelerini tamamlayarak helikopter ile hareket eden Bakan Soylu, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu 5 jandarma personeli ile 1 iş makinesi operatörünün sulara kapıldığı alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Buradaki arama çalışmaları süren 2 jandarma personelinin yakınları ile görüşen Soylu, ardından selden hasar gören köylerde helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.