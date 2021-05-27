İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler. Müsaade etmedik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na katıldı ve milletvekillerini sorularını cevapladı. Bakan Soylu, kendisine yönelik tehditlere "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler. Müsaade etmedik" ifadelerini kullandı. Soylu, "Biz intikam alınacak adamlarız. Terörle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, kimin ayağına bastığımızı biliyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'yi ziyareti sırasında yaşanan olayla ilgili konuşan Bakan Soylu, "O gün valiyle 50 kez görüştüm. Burada provokasyona açık adım atıldığı ortada" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bir resepsiyonda konuşmalarından bahseden Soylu, "Sayın Akşener, bir Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda 'Ben sizin gelininizim' dedi. Resepsiyondaki sohbetlerden bir tanesidir. Eleştirilecek, cinsiyetçi söylem değil" diye konuştu.

Bakan Soylu, Gülistan Doku isimli üniversite öğrencisinin bulunamaması hakkında "Bu konuda tüm soruşturmalarımızı ortaya koyduk. Bir cinayete rastlayamadık. Görüntü olmasına rağmen, en alt seviyeye kadar gidildi, barajın kapaklarına kadar gidildi" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)