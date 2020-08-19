Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan... - Son Dakika

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan...
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:35
Kaynak: AA
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