Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filminin galası Şırnak'ta gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi Mehmet Acar Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde "Mehmet Akif Ersoy" filminin galası için Şırnak'a geldi.

"Mehmet Akif Ersoy" filmi galasına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, film yönetmeni Sadullah Şentürk, sanatçılar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Galaya katılan davetliler filmin oyuncuları ve senaristi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Mehmet Akif Ersoy filmi yoğun ilgi gördü.

Film gösterimi sonrasında bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nasıl büyük bir millet olduğumuzu, nasıl zorluklardan geçtiğimizi hangi tehditler ve tehlikelere karşı olduğumuzu, nasıl bir güzel coğrafyada yaşadığımızı, bir marş ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Tarihin bütün tanıklığı ile ancak bu kadar güzel anlatılabilir. İnanmayan hiçbir ruh, böyle bir anlatıyı ortaya koyamaz. Yaşamayan hiç bir ruh böyle bir anlatıyı ortaya koyamaz. Kavga etmeyen, mücadele etmeyen, hiç bir ruh böyle bir anlatıyı ortaya koyamaz. Şunu ifade etmek isterim. Güzel bir hediye takdimi oldu milletimize, elinize sağlık. Yönetmenimizin, yapımcılarımıza ve oyuncularımıza bu işe destek veren herkese minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. O kadar çok ihtiyacımız vardı ki Akif'i anlamaya ve tanımaya. O kadar ihtiyacımız vardı ki İstiklal Marşı'nın tekrar anlaşılmasına, hissedilmesine ve öğretilmesine. O İstiklal Marşı'nın o İstiklal şiirinin yazılmasını temin eden o ortamın hissedilmesine ve anlaşılmasına o kadar ihtiyacımız vardı. Ne kadar ihtiyacımız vardı ki bize bu cennet vatanı bıraktın bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, kardeşliğimizi, ay yıldızlı bayrağımızı bu ve bu milletin namusunu ne zorluklarla bıraktıklarını ifade eden o tek cümleye ihtiyacımız vardı. Allah bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal mücadelesini bütün kahramanlarına, bu toprakların bütün sevgisini içimize işlemiş. Her okuduğumuzda tüylerimiz diken diken oluyor. Her okunduğunda bizi kendimize getiren, yaşadığını ve bir milleti yaşattığını bütün sanatıyla Mehmet Akif'e minnet doluyuz Şükran doluyuz. Bize nefes aldırmadan seyrettiren bir yapıt ortaya koyuldu. Çok teşekkür ediyorum. Oyunculara yapımcı ve yönetmene teşekkür ediyorum. Bize güzel bir eser, güzel bir hediye verdiniz. Çocuklarımız yaşlılarımız kadınlarımız herkes bu filmi seyrettiğinde rol modellerimizi neler yaptığını, neler ortaya koyduğunu, fedakarlıklarını ve bu memleketin nelere değer olduğunu, memleket için neyi ifade ettiğini, memleket için bütün fedakarlıkları çok güzel bir anlatımla burada sergilediniz. Tekrar her birinizi tebrik ediyorum. Çok yorgun bir günün sonunda mutlu çıkacağım" dedi.

Yönetmen Sadullah Şentürk; "Böyle önemli bir şahsiyetin hikayesini anlatmak uzun zamandır düşündüğüm birşeydi. Güzel bir film ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Özellikle okul çağındaki çocukların izlemesini çok istiyorum. Çünkü ordan bugüne alacak çok mesaj var. 1920'li yıllar. O günleri defalarca yeni nesillere aktarmak gerekiyor" dedi.

Film gösteriminin ardından Şırnak HDP önündeki eylemlerde yer alan ve geçtiğimiz hafta oğluna kavuşan Emine Üstek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek oğluna kavuştuğu için teşekkür etti.

(Melih Yiğit/İHA)