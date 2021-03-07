Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Çorlu'ya gelen Bakan Soylu'yu kaymakamlık binası önünde İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin , Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım , kaymakamlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgililer karşıladı.

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