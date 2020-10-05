Bakan Soylu, bu haberi Twitter hesabından yaptığı, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli'de biri Kırmızı biri Turuncu iki çizik daha. İstihbarat, operasyon, sonuç. Kahramanlarımız sağolsun" paylaşımıyla duyurdu.
Tunceli-Ovacık kırsalında 2 Ekim Cuma günü İl Jandarma Komutanlığınca Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi.
Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı; sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi. Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda Turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:41 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Soylu, 'Kaçış yok' notuyla paylaştı! Biri Kırmızı, diğeri Turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika