Soylu, "Kaçış yok" notuyla paylaştı! Biri Kırmızı, diğeri Turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakan Soylu, bu haberi Twitter hesabından yaptığı, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli'de biri Kırmızı biri Turuncu iki çizik daha. İstihbarat, operasyon, sonuç. Kahramanlarımız sağolsun" paylaşımıyla duyurdu.

SÖZDE TUNCELİ SORUMLUSUYDU

Tunceli-Ovacık kırsalında 2 Ekim Cuma günü İl Jandarma Komutanlığınca Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi.

KADIN SORUMLUSU DA ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı; sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi. Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda Turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.