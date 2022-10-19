81 ilde uygulama; 1164 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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81 ilde uygulama; 1164 düzensiz göçmen yakalandı

19.10.2022 13:47
81 ilde uygulama; 1164 düzensiz göçmen yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan uygulamada; 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 41 organizatörün gözaltına alındığını ve 1164 düzensiz göçmenin ise yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan uygulamada; 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 41 organizatörün gözaltına alındığını ve 1164 düzensiz göçmenin ise yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte dün 81 ilde 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/10) Uygulaması' yaptı. 33 bin 48 personel ve 165 dedektör köpeği ile 7 bin 121 noktada yapılan uygulamada; 5 bin 677 metruk bina, 10 bin 152 umuma açık yer, 670 terminal, 3 bin 527 diğer yerler olmak üzere toplam 20 bin 26 yer kontrol edildi. Uygulamada 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 41 organizatör gözaltına alındı ve 1164 düzensiz göçmen yakalandı.

ARANAN 746 KİŞİ YAKALANDIUygulamada ayrıca 92'si yabancı uyruklu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 746 kişi yakalandı. 813'ü yabancı uyruklu, 161'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 974 kişiye de idari yaptırım uygulandı.

9 kamyon-kamyonetin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, ayrıca 7 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 96 mermi, 4 kesici-delici alet, 8 sahte pasaport, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1060 paket kaçak sigara ve 412 litre kaçak alkol ele geçirildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika 3. Sayfa 81 ilde uygulama; 1164 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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