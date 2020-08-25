Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:  14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek - Son Dakika

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:  14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 26 Ağustos'tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan...

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:  14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 26 Ağustos'tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceği, bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahların ise en fazla 1 saat içinde tamamlanacağı bilgisi yer aldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgeler ile salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin tüm illerde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenildiği anımsatıldı.

14 İLDE YENİ KISITLAMALARGenelgede, yine daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:  "Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması durdurulacak. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak. Bu illerde  her nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce İçişleri Bakanlığının ilgi genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilecek."Öte yandan genelge ile ülke genelinde; Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramı durdurulacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak. Vali ve kaymakamlıklarca  konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."


İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 19:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:  14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine yönelik galiz küfürler eden kişi gözaltına alındı Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak         
17:33
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı         
16:53
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı         
16:45
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı         
15:47
Oyuncak ayıyla poz vererek Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı         
15:44
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti         
15:25
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi         
15:15
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi         
14:10
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi         
14:10
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı         
13:33
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var         
12:32
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu         
12:17
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak         
12:00
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı         
11:17
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder         
11:13
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir         
09:39
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı         
09:31
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı         
08:40
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı         
08:21
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 02:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:  14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei