İçişleri Bakanlığı: "2'si yeşil kategoride, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: "2'si yeşil kategoride, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi"

13.08.2022 11:38

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 11 Ağustos 2022 günü, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J- SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

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EREN ABLUKA-10 OPERASYONUNDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ EREN ABLUKA-10 OPERASYONUNDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İçişleri Bakanlığı: '2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir' İçişleri Bakanlığı: '2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir'
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: '2'si yeşil kategoride, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "2'si yeşil kategoride, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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